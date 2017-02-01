Англия

Нападающий Брентфорда Скотт Хоган перешел не в Вест Хэм или Уотфорд, а в выступающую в Чемпионшипе Астон Виллу.

СМИ приписывали интерес к Хогану Уотфорду и Лейпцигу. Кроме того, горел желанием подписать Скотта Вест Хэм, который даже сделал несколько предложений Брентфорду.

Однако в конечном итоге Скотт перебрался в Астон Виллу. С учетом бонусов сумма трансфера может достичь 12 млн фунтов. При этом Брентфорд получит 30% в случае дальнейшей перепродажи игрока.

Вчера Астон Вилла проиграла Брентфорду 0:3 за 2 часа до того, как клуб объявил о переходе Хогана.

После 28 туров Астон Вилла занимает 14-е место в Чемпионшипе.