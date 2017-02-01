Англия

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп считает, что ему стоило сдержаннее реагировать на сейв Симона Миньоле после удара с пенальти от нападающего Челси Диего Косты.

Вчера Ливерпуль разошелся миром с Челси – 1:1. Челси был близок к победе, когда получил право на пенальти, однако Симон Миньоле справился с ударом Диего Косты на 77-й минуте.

Этот эпизод вызвал бурную радость у наставника Красных Юргена Клоппа, который что-то прокричал четвертому арбитру во время празднования.

"Я извинился перед четвертым арбитром, сказал, что был слегка перевозбужден. Он ответил: "Да без проблем, мне нравится твоя страсть", — цитирует Клоппа The Telegraph.

"Я тогда прокричал: "Никто не может победить нас!" Конечно, это не так, но в тот момент мне именно так все и казалось. Понятное дело, что я – совсем не тот человек, который может позволять себе подобное".

После 23 туров Ливерпуль идет на 4-м месте, уступая 1 пункт Арсеналу и Тоттенхэму и 10 – лидирующему Челси.