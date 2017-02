Асмир Бегович (из Челси в Борнмут)

Не так давно босниец считался одним из самых сильных и стабильных стражей ворот АПЛ, но переход в "Челси" превратил его в одного из самых сильных и стабильных "обогревателей" скамейки запасных в лиге. Бегович решил этой зимой сменить данный неприглядный статус на тот, который будет подразумевать несколько больше игрового времени на высшем уровне, и в Челси в общем-то были не против пойти на встречу вратарю, но обязательным условием для этого было приобретение другого голкипера, сопоставимого с Асмиром класса, для поддержания конкуренции с Тибо Куртуа. Но ни с Фернандо Муслерой из Галатасарая, ни с Крейгом Гордоном из Селтика лондонцам так и не удалось договориться, а значит – как минимум до лета Бегович останется за широкой спиной Куртуа, а в Борнмуте постараются сохранить прописку в элите без посторонней помощи.

Матье Дебюши (из Арсенала в Марсель)

Разжившийся деньжатами Марсель решил поживиться французскими легионерами из АПЛ, но если "побег" Димитри Пайе из Вест Хэма провансальцам удалось организовать, подключив крупные финансовые средства, то усилить фланг обороны за счет далеко не основного игрока Канониров Дебюши Марселю оказалось не под силу. Наученный горьким опытом потери своих основных игроков из-за травм Венгер решил не отпускать своего соотечественника до лета и не искать ему замену в срочном порядке. Проблем и забот у мсье и так хватает в эти непростые зимние деньки.

Лукас Лейва (из Ливерпуля в Интер)

Переход бразильца в миланский клуб в какой-то момент казался уже совершенно решенным делом, но в ход событий вмешались два фактора: Интер резко переключился на более молодого Роберто Гальярдини из Аталанты (которого в итоге и приобрел), а тренер Ливерпуля Клопп вдруг резко засомневался в надежности своих тылов на случай эпидемии травм. В итоге Лукас не только остался на Энфилде, но и успел забить в матче на кубок Англии против Плимута свой первый за много-много лет гол в составе Красных.

Фабиан Делф (из Ман Сити в Вест Бромвич и ряд других клубов)

Глубоко засевшим на скамью запасных Горожан полузащитником, который не так давно вызывался в сборную Англии и считался там при Ходжсоне одним из реально основных вариантов, интересовались этой зимой многие – от борцов за повышение в классе из Чемпионшипа Ньюкасла и Лидса до уже сражающегося на высшем уровне Вест Брома. Откройся трансферное окно на пару месяцев ранее, и сомневаться в том, что Ман Сити отпустил бы ненужного Гвардиоле опорника, не приходилось бы, но в январе Хосеп решил не спешить с продажей Делфа. Травма Гюндогана и проблемы с дисциплиной у Фернандиньо стали главными факторами в принятии такого решения.

Вирджил Ван Дейк (из Саутгемптона в Ман Сити или Челси)

Один из лучших защитников АПЛ был оценен Святыми в кругленькую сумму – 60 миллионов фунтов, но даже такой громадный "ценник" не уберег Саутгемптон от попыток двух английских грандов увести Ван Дейка прямо по ходу сезона. По данным английских СМИ, лишь в личном разговоре тренеру Сотона Клоду Пюэлю удалось убедить голландского защитника не спешить с решением. В итоге Вирджил все же появился на фото в футболке Ман Сити, но только шутки ради – во время маскарада на Рождество.

Леонардо Ульоа (из Лестера в Сандерленд)

Очередная история "бунта на корабле" случилась в Лестере. Нападающий Леонардо Ульоа, резонно заметив, что его перспективы попадания в основной состав в этом сезоне заметно ухудшились, решил действовать далеко не резонными способами и буквально потребовал продать себя в Сандерленд. А заодно снабдил свое требование обращением к народу в социальной сети, где заявил, что больше не сыграет за команду, так как его сильно обидели Раньери и руководство.

With all respect for LCFC FANS.

I feel betrayed by Ranieri and let down by the club. I will not play again for them...