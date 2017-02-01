Англия

"Трансферная форточка" в Английской Премьер-лиге захлопнулась поздно ночью, а вместе с истечением срока оформления зимних трансферов иссякли и шансы некоторых игроков перебраться в клубы АПЛ, либо же покинуть их в направлении тех стран, где дедлайн переходов также наступил.

Асмир Бегович (из Челси в Борнмут)

Не так давно босниец считался одним из самых сильных и стабильных стражей ворот АПЛ, но переход в "Челси" превратил его в одного из самых сильных и стабильных "обогревателей" скамейки запасных в лиге. Бегович решил этой зимой сменить данный неприглядный статус на тот, который будет подразумевать несколько больше игрового времени на высшем уровне, и в Челси в общем-то были не против пойти на встречу вратарю, но обязательным условием для этого было приобретение другого голкипера, сопоставимого с Асмиром класса, для поддержания конкуренции с Тибо Куртуа. Но ни с Фернандо Муслерой из Галатасарая, ни с Крейгом Гордоном из Селтика лондонцам так и не удалось договориться, а значит – как минимум до лета Бегович останется за широкой спиной Куртуа, а в Борнмуте постараются сохранить прописку в элите без посторонней помощи.

Матье Дебюши (из Арсенала в Марсель)

Разжившийся деньжатами Марсель решил поживиться французскими легионерами из АПЛ, но если "побег" Димитри Пайе из Вест Хэма провансальцам удалось организовать, подключив крупные финансовые средства, то усилить фланг обороны за счет далеко не основного игрока Канониров Дебюши Марселю оказалось не под силу. Наученный горьким опытом потери своих основных игроков из-за травм Венгер решил не отпускать своего соотечественника до лета и не искать ему замену в срочном порядке. Проблем и забот у мсье и так хватает в эти непростые зимние деньки.

Лукас Лейва (из Ливерпуля в Интер)

Переход бразильца в миланский клуб в какой-то момент казался уже совершенно решенным делом, но в ход событий вмешались два фактора: Интер резко переключился на более молодого Роберто Гальярдини из Аталанты (которого в итоге и приобрел), а тренер Ливерпуля Клопп вдруг резко засомневался в надежности своих тылов на случай эпидемии травм. В итоге Лукас не только остался на Энфилде, но и успел забить в матче на кубок Англии против Плимута свой первый за много-много лет гол в составе Красных.

Фабиан Делф (из Ман Сити в Вест Бромвич и ряд других клубов)

Глубоко засевшим на скамью запасных Горожан полузащитником, который не так давно вызывался в сборную Англии и считался там при Ходжсоне одним из реально основных вариантов, интересовались этой зимой многие – от борцов за повышение в классе из Чемпионшипа Ньюкасла и Лидса до уже сражающегося на высшем уровне Вест Брома. Откройся трансферное окно на пару месяцев ранее, и сомневаться в том, что Ман Сити отпустил бы ненужного Гвардиоле опорника, не приходилось бы, но в январе Хосеп решил не спешить с продажей Делфа. Травма Гюндогана и проблемы с дисциплиной у Фернандиньо стали главными факторами в принятии такого решения.

Вирджил Ван Дейк (из Саутгемптона в Ман Сити или Челси)

Один из лучших защитников АПЛ был оценен Святыми в кругленькую сумму – 60 миллионов фунтов, но даже такой громадный "ценник" не уберег Саутгемптон от попыток двух английских грандов увести Ван Дейка прямо по ходу сезона. По данным английских СМИ, лишь в личном разговоре тренеру Сотона Клоду Пюэлю удалось убедить голландского защитника не спешить с решением. В итоге Вирджил все же появился на фото в футболке Ман Сити, но только шутки ради – во время маскарада на Рождество.

Леонардо Ульоа (из Лестера в Сандерленд)

Очередная история "бунта на корабле" случилась в Лестере. Нападающий Леонардо Ульоа, резонно заметив, что его перспективы попадания в основной состав в этом сезоне заметно ухудшились, решил действовать далеко не резонными способами и буквально потребовал продать себя в Сандерленд. А заодно снабдил свое требование обращением к народу в социальной сети, где заявил, что больше не сыграет за команду, так как его сильно обидели Раньери и руководство.

With all respect for LCFC FANS.

I feel betrayed by Ranieri and let down by the club. I will not play again for them... — Jose Leonardo Ulloa (@Ciclone1923) 30 января 2017 г.

У Димитри Пайе подобный фокус с ультиматумом "прокатил", а вот Ульоа, похоже, пойдет по другому пути – пути Саидо Бераино, которому "твиттер" не помог добиться своего и, скорее всего, даже навредил карьере. Можно долго критиковать боссов Лестера за нелогичный отказ продать за неплохие в общем-то деньги своего пятого по статусу форварда, но в праве самолично принимать подобные решения им не откажешь. И для всех желающих "побунтовать" этот случай должен стать хорошим уроком.

Мусса Дембеле (из Селтика в Челси)

Главное открытие нынешнего сезона в футбольной Шотландии, 20-летний французский форвард Мусса Дембеле, забил уже 20 голов во всех турнирах, в которых Кельты принимали участие в текущем сезоне, и неудивительно, что привлек к себе внимание топ-клубов соседней Англии. Челси был весьма настойчив в переговорах с Селтиком, предлагая за "футбольного вундеркинда" 35 миллионов фунтов, но француза не прельстила возможность стать самым дорогим трансфером АПЛ этой зимы, а руководство клуба из Глазго предложило Челси вернуться к переговорам через полгодика, прихватив с собою еще на 5-10 миллионов больше. Ну и как не отметить феерическую реакцию на сохранение лидера Кельтов от пародийного аккаунта на Брендана Роджерса в "твиттере"!?

Holding on to Moussa Dembele likehttps://t.co/UgeNv3TS2p — Deluded Brendan (@DeludedBrendan) 31 января 2017 г.

Андрей Ярмоленко (из Динамо Киев в Эвертон, Сток Сити или Тоттенхэм)

Знаем, что появление лидера киевского Динамо в подобных списках уже вызывает у вас, в лучшем случае, ироническую ухмылку, но что поделать, если за пару дней до трансферного дедлайна в английских СМИ вновь упоминали Ярмоленко и даже называли три конкретных клуба, держащих "на карандаше" звезду украинского футбола? Пресловутые "источники" даже сообщали о том, что президент Динамо из-за финансовых проблем готов был умерить свои финансовые аппетиты и отпустить Андрея практически даром – за каких-то там 9 миллионов фунтов. Но трансферное окно закрылось, а Ярмоленко по-прежнему не видно в Англии…

Джермейн Дефо (из Сандерленда в Вест Хэм)

Ближе к середине января слухи о скором переходе лучшего бомбардира Черных котов в Вест Хэм достигли апогея и даже заставили некоторые букмекерские конторы приостановить ставки на подобное развитие карьеры нападающего. К счастью болельщиков Сандерленда, дальше разговоров в этой истории дело не зашло, ведь, продав Джермейна, аутсайдер лиги оставил бы в команде лишь двух человек, которым удавалось отметиться забитыми мячами в текущем сезоне АПЛ.

Диего Коста (из Челси в какой-нибудь китайский клуб)

Одна из главных трансферных саг минувшего января касалась взбунтовавшегося нападающего Челси и его неуемного желания пойти против системы и разрушить планы Антонио Конте по спокойному завоеванию чемпионского титула. Повздорив с тренером в раздевалке (по версии вездесущих СМИ), Коста вдруг решил, что больше никогда не должен играть за команду, где его не любят, и потребовал в срочном порядке продать себя туда, где его окружат теплом и заботой. Услышав о том, что "лондонском королевстве неладно", вмиг зашевелились богатенький китайские потенциальные покупатели, а непопадание Диего в заявку на следующий после скандала матч лишь подогрел слухи о скором уходе топ-бомбардира сезона. Дело казалось решенным, но каким-то образом руководству Челси и Конте удалось найти общий язык с бунтарем, и одна из самых громких трансферных историй зимы завершилась троеточием. Коста остается и уже снова забивает за Синих, правда, на Стэмфорд Бридж, памятуя о нестабильности характера своего лидера атаки, уже смотрят в будущее и ищут достойную замену бразильскому испанцу. Да и не стоит забывать, что трансферное окно в Китае еще пока не закрылось. Так что новые строчки в этой истории могут быть написаны уже очень и очень скоро.