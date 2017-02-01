Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп отметил, что несмотря на свой не самый лицеприятный стиль игры, нападающий Челси Диего Коста очень полезен для своих команд.
Диего Коста, chelseafc.com
01 февраля 2017, 12:13
В матче между Челси и Ливерпулем Диего Коста заработал пенальти, который сам и не реализовал. Матч закончился 1:1.
"То, что Антонио Конте делает в этом сезоне – невероятно, но где был бы Челси без Диего Косты?", — начал Клопп.
" Коста – не самый приятный человек на поле. Если бы я играл против Диего, мы бы никогда не были друзьями, но когда он есть у вас в команде, это намного веселее. Он – воин"
На данный момент Ливерпуль занимает 4-е место в Премьер-лиге, уступая по 1 баллу Арсеналу и Тоттенхэму.