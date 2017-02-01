Англия

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп отметил, что несмотря на свой не самый лицеприятный стиль игры, нападающий Челси Диего Коста очень полезен для своих команд.

В матче между Челси и Ливерпулем Диего Коста заработал пенальти, который сам и не реализовал. Матч закончился 1:1.

"То, что Антонио Конте делает в этом сезоне – невероятно, но где был бы Челси без Диего Косты?", — начал Клопп.

" Коста – не самый приятный человек на поле. Если бы я играл против Диего, мы бы никогда не были друзьями, но когда он есть у вас в команде, это намного веселее. Он – воин"

На данный момент Ливерпуль занимает 4-е место в Премьер-лиге, уступая по 1 баллу Арсеналу и Тоттенхэму.