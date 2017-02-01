Защитник Халла Кертис Дэвис вылетел на длительный срок.
Кертис Дэвис, AFP
01 февраля 2017, 13:21
31-летний центрбек травмировал подколенное сухожилие в кубковом поединке с Фулхэмом (1:4) и вынужден был покинуть поле на 10-й минуте встречи.
По результатам медицинского обследования было установлено, что Дэвису понадобится на восстановление около 8-ми недель.
Вчера Тигры арендовали центрального защитника Интера Андреа Раноккью в качестве замены для опытного англичанина.
В текущем сезоне Дэвис провел 22 матча в АПЛ, 1 поединок в Кубке Англии и 2 игры в Кубке Лиги.