Англия

Наставник Челси Антонио Конте поделился своими эмоциями после мачта с Ливерпулем (1:1).

Вчера Челси на выезде свел вничью поединок с Ливерпулем — 1:1.

"Я доволен игрой, которую показали мои футболисты. Играть на выезде против потерпевшего три поражения подряд Ливерпуля нелегко. Кроме того, на этом стадионе особая атмосфера, и поэтому я горжусь характером, который мои игроки продемонстрировали", — сказал Конте после матча.

"Это была невероятная игра, очень плотная, максимально интенсивная, преисполненная давления с обеих сторон, что стало причиной множества ошибок команд. В играх такого рода сложно видеть ошибки и вносить исправления, но я рад, что мы провели отличный матч".

На 76-й минуте матча при счете 1:1 Синие получили право на пробитие одиннадцатиметрового удара, однако удар Диего Косты с точки уверенно парировал Симон Миньоле.

"Нам было нелегко поддерживать предложенный Ливерпулем темп и создавать моменты. Поэтому мы должны быть довольны. Безусловно, сегодня мы заработали одно очко, но когда команда получает право на пенальти за 15 минут до конца, ты можешь задуматься о победе".

"Диего пробил хорошо, однако Миньоле совершил великолепный сэйв. Кроме того, после этого момента у нас было два шанса на гол, но мы их не использовали".