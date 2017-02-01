Англия

Главный тренер Челси Антонио Конте заявил, что рад закрытию трансферного окна, а также отметил важность ближайшего матча с Арсеналом.

"Наш состав не изменился. Я рад, поскольку трансферное окно закрылось и теперь мы можем сосредоточиться на второй половине сезона. Я горжусь тем, что мне довелось работать с этими футболистами", — цитирует Конте официальный сайт Пенсионеров.

В следующем матче чемпионата Англии Челси в родных стенах примет Арсенал. В рамках первого круга Синие уступили Канонирам со счетом 0:3.

"Арсенал? Нам будет противостоять еще один топ-клуб, борющийся за чемпионство. Не забывайте, что в матче первого круга мы уступили им 0:3. Это будет отличный шанс для нас показать, что теперь мы совсем другая команда".

"Впереди еще один сложный матч, но мы играем дома, а это очень важно. Это очень важная неделя для Челси, и наша задача как следует подготовиться к поединку с Арсеналом".

После сыгранных 23-х матчей АПЛ Челси с 56-ю очками возглавляет турнирную таблицу, тогда как Арсенал с 47-ю баллами занимает третью строчку.