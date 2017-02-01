Англия

Канониры по-прежнему надеются оформить трансфер одного из лидеров дортмундской Боруссии — полузащитника Марко Ройса.

В середине декабря минувшего года появилась информация, что Арсенал рассматривает Ройса в качестве замены форварду Алексису Санчесу или полузащитнику Месуту Езилу, которые по-прежнему не согласились продлить действующие контракты с клубом.

Как информирует немецкое издание Bild, интерес Арсенала к Ройсу с тех пор только усилился.

Согласно источнику, Канониры готовы в ближайшее трансферное окно предложить Шмелям за 27-летнего немца около 70-ти миллионов евро.

Ройс выступает за Боруссию Д с 2012 года. В текущем сезоне полузащитник провел за свою команду 8 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 6 ассистов.

Действующее соглашение Марко со Шмелями рассчитано до лета 2019 года.