Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо отметил важность попадания своей команды в зону Лиги чемпионов по итогам сезона.

"Лично мне очень не хватает Лиги чемпионов, однако понятно, что Манчестер Юнайтед гораздо важнее меня. Важно то, что все знают, что Ман Юнайтед — это клуб, который принадлежит Лиги чемпионов", — сказал Моуриньо.

"Сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы в следующем сезоне играть в Лиге чемпионов. На это у нас есть два шанса: первый — победа в Лиге Европы, второй — финишировать в первой четверке в АПЛ. Ман Юнайтед может достичь обеих целей, и для этого мы будем упорно трудиться".

Напомним, в рамках 1/16 Лиги Европы команда Моуриньо сразится с французским Сент-Этьенном.

Что касается АПЛ, то на данный момент манкунианцы с 41-м очком располагаются на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии.

Отставание от лигочемпионовского четвертого места составляет 5 очков, однако у МЮ имеется игра в запасе.