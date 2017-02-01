Англия

Бельгийский вингер лондонского Челси Эден Азар считает, что одними из главных оппонентов Синих в борьбе за чемпионство являются Канониры и Красные Дьяволы.

Вчера подопечные Антонио Конте сумели не проиграть на выезде Ливерпулю, сохранив таким образом девятиочковое преимущество над своим ближайшим конкурентом в борьбе за чемпионство — на данный момент, позади Синих в турнирной таблице располагаются два других лондонских коллектива в лице Арсенала и Тоттенхэма, которых, к слову, и опережает Челси на эти девять баллов.

По словам одного из лидеров Аристократов Эдена Азара, основными оппонентами, кто действительно может навязать борьбу за чемпионство Пенсионерам в этом сезоне, являются Арсенал и Манчестер Юнайтед.

"Я считаю, что Арсенал и Ман.Юнайтед — одни из самых опасных соперников. Именно поэтому, эти два коллектива больше остальных могут помешать нам завоевать титул чемпиона Англии", — считает бельгийский хавбек Челси.

"Манкунианцы провели не очень удачно первую часть сезона. однако со временем они набрали хороший ход и вплотную приблизились к лидерам турнирной таблицы. У них в составе имеются очень хорошие исполнители. Так что, по моему мнению, они займут в таблице второе или третье место", — резюмировал игрок Синих.

Стоит отметить, что свой следующий поединок в чемпионате, Челси проведет четвертого февраля против Арсенала. Дерби между Аристократами и Канонирами начнется в 14:30 по киевскому времени.

В текущем сезоне, Эден Азар провел в АПЛ 22 матча, в которых сумел отметиться девятью забитыми мячами.