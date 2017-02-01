Англия

Новоиспеченный форвард Горожан Габриэль Жезус стал первым игроком в стане Голубой луны, который смог отметиться забитым мячом и голевой передачей в дебютной встрече в АПЛ.

Напомним, что Габриэль Жезус пополнил ряды Манчестер Сити зимой этого года, перейдя из бразильского Палмейраса. Дебютировав в игре против Тоттенхэма, юный форвард получил шанс выйти в стартовом составе Кубка Англии с Кристал Пэлас — проведя на поле весь поединок, игрок не сумел отметиться результативными действиями, несмотря на уверенную викторию своей команды со счетом 3:0.

Тем не менее, уже сегодня наставник Горожан Хосеп Гвардиола, в игре с Вест Хэмом, проходящей в рамках 23-го тура АПЛ, снова предоставил футболисту место в стартовом составе.

Уже на 17-й минуте поединка, игрок стал оправдывать доверие испанского специалиста — Жезус ассистировал своему партнеру в лице Кевина де Брайне, который и вывел свою команду вперед. Под занавес первого тайма, Габриэль выступил уже в качестве наконечника атак.

Таким образом, записав в свой актив гол и голевую передачу, форвард Ман Сити стал первым игроком Горожан, кто сумел в дебютном матче в АПЛ оформить на свой счет два очка по системе гол+пас.