Англия

Манчестер Сити разгромил Вест Хэм

Подопечные Гвардиолы не заметили сопротивления Молотобойцев, отправив в их ворота четыре безответных мяча (4:0).

Де Брайне открыл счет в матче, mancity.com

Не так давно Манчестер Сити играл с командой Славена Билича в Кубке Англии, где Молотобойцы были разбиты просто таки в пух и прах. Тогда манкунианцы на этом же стадионе в Лондоне победили со счетом 5:0. Сегодняшняя встреча доказала, что поединок менее чем месячной давности для Вест Хэма уроком не стал, ведь снова легкая победа и три очка достаются Манчестер Сити.



Встречу хозяева начали довольно активно, однако их задор исчерпался слишком рано, минуте эдак к десятой. А на семнадцатой уже вперед вышли гости — Кевин де Брайне получил пас от Жезуса и слету пробил, после чего мяч улетел точно в угол, а Рандольф совершенно никак на него не среагировал.



Недолго пришлось ждать и второго мяча команда Хосепа Гвардиолы. Спустя четыре минуты после взятия ворот от де Брайне удвоил преимущество гостей Давид Силва. Отличный сольный проход в чужую штрафную продемонстрировал Лерой Сане, после чего с края вратарской он исполнил прострел на Давида Силву, а испанцу оставалось лишь отправить сферу уже в пустой угол ворот Рандольфа, что он успешно сделал — 2:0.



Чуть погодя мог забивать третий мяч Рахим Стерлинг, но англичанин головой не попал в угол ворот после навеса от Силвы. Единственный серьезный шанс лондонцы имели во второй половине после выхода один на один от Крессвелла, но он запустил мяч гораздо выше ворот Кабальеро. А ближе к перерыву манкунианцы забили свой третий гол. Силва перехватил мяч на чужой половине поля и тут же отпасовал вперед на Стерлинга, а тот не пожадничал и выкатил круглого на убойную позицию к Габриэлю Жезусу, после чего бразилец забил и тем самым открыл свой личный счет голов не только в футболе Ман Сити, но и во всей АПЛ.



Вторая половина проходила очень вяло, ведь игра была сделана уже в первом тайме. Однако, все равно гостям удалось забить еще один гол. Фонте в пределах собственной штрафной сбил с ног Рахима Стерлинга, а подошедший к точке Яя Туре как всегда был точен — 4:0.



Football.ua



Вест Хэм – Манчестер Сити 0:4

Голы: де Брайне, 17, Силва, 21, Жезус, 39, Туре, 67 (с пенальти)



Вест Хэм: Рандольф — Байрэм, Рид, Фонте, Крессвелл – Обьянг (Снодграсс, 64), Нобл — Антонио, Лансини, Фегули (Фернандес, 64) – Кэрролл (Флетчер, 79)



Манчестер Сити: Кабальеро — Санья, Стоунз, Отаменди, Коларов — Туре — Сане, Силва (Делф, 80), де Брайне (Фернандиньо, 68), Стерлинг (Агуэро, 73) – Жезус



Предупреждения: Обьянг, Лансини, Кэрролл – Жезус, де Брайне, Стерлинг