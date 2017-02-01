Англия

В напряженном матче на Олд Траффорд при обилии упущенных моментов никому отличиться голом так и не удалось.

Манчестер Юнайтед одержал победы в пяти последних домашних матчах против Халл Сити и также не уступал при своих болельщиках во всех соревнованиях с сентября. Потому с достаточной уверенностью в своих силах подходили Красные дьяволы к домашней игре против подопечных Марко Силвы. Кроме того, в условиях стабильных выступлений конкурентов подопечные Моуриньо нуждались в наборе очередных трех очков, дабы в очередной раз еще дальше их от себя не отпустить.

С первых минут явным преимуществом завладели хозяева, почти не отходя от чужой штрафной. Однако, опасных моментов у чужих ворот толком не возникало. За первые сорок пять минут можно вспомнить опасный удар Ибрахимовича из-за пределов штрафной, с которым героически справился Якупович. Также выручил голкипер Халл Сити перед самым перерывом, парировав выстрел Поля Погба с левого края штрафной после классного прорыва француза.

Не особо изменилась расстановка сил на футбольном поле и после перерыва. Полностью доминировали подопечные Моуриньо, но снова и снова не реализовывали свои моменты. Самый реальный шанс забить был у Рашфорда при выходе один на один, однако, пробил форвард с выгодной позиции неточно. Также великолепную возможность для гола упустил Хуан Мата, отправив мяч из пределов вратарской с нескольких метров прямо во вратаря.

На последних минутах матча еще больше начали раскрываться хозяева, что дало возможность Халл Сити для перспективных контратак. В одном из эпизодов Лазар Маркович отправил мяч в штангу из пределов штрафной, в еще одном упустил возможность для выхода один на один Абель Эрнандес. Также еще в двух моментах отметился классной реакцией Якупович. Выручил голкипер Халл Сити свою команду после удара головой Маркоса Рохо и опасного выстрела Поля Погба с левого края штрафной в дальний верхний угол ворот. 0:0 — важные очки теряет Манчестер Юнайтед во встрече, где их упускать было никак нельзя. Теперь на счету у подопечных Моуриньо неутешительная серия из трех ничьих кряду.

Football.ua

Манчестер Юнайтед — Халл Сити 0:0

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Валенсия, Джонс (Смоллинг, 55), Рохо, Блинд — Эррера, Каррик (Руни, 46), Погба — Мхитарян (Мата, 62), Ибрахимович, Рашфорд

Халл Сити: Якупович — Таймон (Раноккья, 66), Доусон, Магуайр, Робертсон — Мейлер, Хаддлстоун — Маркович, Эвандро (Элабделллауи, 72), Клукас — Ниассе (Абель Эрнандес, 69)

Предупреждения: Руни — Ниассе, Клукас, Маркович, Мейлер