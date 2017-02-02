Англия

Главный тренер Суонси Пол Клемент признал, что клуб предпринимал попытки оформить переход опытного хавбека Фрэнка Лампарда.

Сегодня легенда Челси повесил бутсы на гвоздь. Последним клубом хавбека был Нью-Йорк Сити, с которого англичанин ушел в середине ноября прошлого года.

"Я бы с радостью наблюдал за ним в нашем клубе. Не буду лгать — я пытался привлечь его сюда. Впрочем, думаю, что Фрэнк принял осознанное решение, которое я уважаю", — сказал Пол Клемент, менеджер Лебедей.

Ранее Лампард заявлял, что не исключает возвращения в Челси на должность в клубе.