Англия

Центральный полузащитник Челси Сеск Фабрегас лестно отозвался о своем бывшем клубе Арсенале, где игрок смог заявить о себе на весь мир.

16-летний испанец перебрался из Барселоны в Арсенал, где стал игроком основного состава и капитаном команды, сыграв более 300 матчей за Канониров. В 2011-м лондонцы продали футболиста в его родной клуб за 34 миллиона евро, а в 2014-м Фабрегас вернулся в столицу Англии, однако во вражеский клуб — Челси.

"Есть то, что никогда не изменится. Всегда будут муссировать тему меня и Арсенала, этого не избежать", — начал 29-летний хавбек.

"На самом деле, меня не волнует мнение окружающих. Арсенал всегда будет тем клубом, который верил в меня больше остальных. Я был молодым 16-летним парнем, играющим за Барселону...".

"Арсенал, и особенно Арсен Венгер, дали мне все. Без них я бы не стал чемпионом мира и Европы. Того опыта, который мне удалось накопить, не было бы. Я буду всегда, вечно благодарен Канонирам", — резюмировал Сеск Фабрегас.

В субботу в 14:30 Челси примет Арсенал в рамках 24-го тура АПЛ.