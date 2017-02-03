Англия

По окончании сезона защитник Понтус Янссон станет полноправным игроком Белых.

Напомним, что Лидс арендовал шведа минувшим летом на один год, но уже сейчас принял решение о его выкупе.

"Лидс Юнайтед подтверждает, что летом после окончания срока аренды центральный защитник Понтус Янссон будет выкуплен", — гласит официальное заявление Белых.

"25-летний игрок подпишет контракт как минимум до конца сезона 2019/20".

В текущей кампании Янссон провел 21 матч в Чемпионшипе, забив 3 гола, 1 поединок в Кубке Англии и 1 игру в Кубке Лиги.