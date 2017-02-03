Англия

Тигры отклонили предложение Бордовых по защитнику Эндрю Робертсону.

Как информирует издание Sky Sports, в январское трансферное окно Бернли предложил за 22-летнего левого бека 10 миллионов фунтов, но получил отказ.

Сообщается, что переход Робертсона заблокировал менеджер Халла Марку Силва.

Молодой шотландец перебрался в стан Тигров из Данди Юнайтед за 3,6 миллиона евро летом 2014 года, подписав 4-летний контракт.

В текущем сезоне Робертсон провел 24 матча во всех турнирах и отметился 2-мя голевыми передачами.