Англия

Полузащитник Арсенала Аарон Рэмси может пропустить центральный поединок грядущего тура АПЛ с Синими.

Напомним, что 25-летний хавбек получил повреждение подколенного сухожилия в поединке с Уотфордом (1:2) и вынужден был покинуть поле на 20-й минуте встречи.

На данный момент точные сроки восстановления Рэмси не установлены.

Как сообщает издание Sky Sports, по предварительным прогнозам травма валлийца не выглядит серьезной, но его участие в игре с Челси находится под вопросом.

В августе минувшего года Рэмси получил аналогичную травму, из-за чего пропустил 2 месяца.

В текущем сезоне на его счету 17 матчей во всех турнирах в составе Канониров и 1 точный удар.