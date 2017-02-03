Ротен планируют усилиться полузащитником Тоттенхэма Деле Алли.
Деле Алли, Reuters
03 февраля 2017, 10:20
По данным издания The Times, мюнхенский клуб собирается сделать предложение по 20-летнему хавбеку во время следующего трансферного окна.
Сообщается, что президент Шпор Даниэль Леви не горит желанием расставаться с Алли, поэтому будет рассматривать его продажу не меньше, чем за 85 миллионов фунтов.
Отметим, что контракт молодого англичанина с лондонским клубом рассчитан до лета 2022 года.
В текущем сезоне Алли провел 22 матча в АПЛ, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.