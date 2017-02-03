Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо не уверен в целесообразности перехода форварда Атлетико Антуана Гризманна в стан манкунианцев.

Об интересе Манчестер Юнайтед к Гризманну известно еще с лета минувшего года. В середине января этого года появилась информация, что английский клуб попытается оформить трансфер 25-летнего футболиста будущим летом.

Более того, вчера издание Yahoo Sports информировало о том, что Гризманн уже договорился с Манчестер Юнайтед о личном контракте.

Теперь испанская Marca сообщает, что желание оформить трансфер француза присутствует у руководства Ман Юнайтед, тогда как наставник команды Жозе Моуриньо сомневается, что игрок сможет вписаться в новый коллектив.

Напомним, что в контракте Гризманна есть пункт, согласно которому он может покинуть клуб за 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Антуан провел за Матрасников 19 матчей в Примере, забил 8 голов и отдал 4 ассиста.