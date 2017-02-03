Будущим летом голкипер Манчестер Сити Джо Харт может перейти в Челси.
ДЖО ХАРТ, GETTY IMAGES
03 февраля 2017, 11:16
Напомним, текущий сезон Харт проводит в аренде в Торино из Манчестер Сити. В стан Горожан англичанин должен вернуться в конце сезона.
Как информирует издание calciomercato.com, вчера Харта заметили в одной из гостиниц Милана.
Согласно источнику, там голкипер встречался с представителями Челси и обсуждал потенциальный переход.
Таким образом, вполне вероятно, что уже летом англичанин усилит Пенсионеров.
В текущем сезоне Харт провел за Торино в Серии А 20 матчей, пропустил 28 голов, а в пяти играх сумел оставить ворота в неприкосновенности.