Англия

Вратарь Интера Самир Ханданович попал в сферу интересов Красных.

По информации итальянского издания Corriere dello Sport, менеджер Ливерпуля Юрген Клопп недоволен игрой голкиперов Красных Симона Миньоле и Лориса Кариуса, поэтому занялся поисками нового стража ворот.

Сообщается, что немецкому менеджеру импонирует игра Хандановича, поэтому английский клуб летом попытается его подписать.

Напомним, что 32-летний словенец перебрался в Интер из Удинезе летом 2012 года за 11 миллионов евро.

В текущем сезоне Ханданович провел 22 матча в Серии А, 5 поединков в Лиге Европы и 1 игру в Кубке Италии.