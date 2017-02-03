Вратарь Интера Самир Ханданович попал в сферу интересов Красных.
Самир Ханданович, AP
03 февраля 2017, 11:58
По информации итальянского издания Corriere dello Sport, менеджер Ливерпуля Юрген Клопп недоволен игрой голкиперов Красных Симона Миньоле и Лориса Кариуса, поэтому занялся поисками нового стража ворот.
Сообщается, что немецкому менеджеру импонирует игра Хандановича, поэтому английский клуб летом попытается его подписать.
Напомним, что 32-летний словенец перебрался в Интер из Удинезе летом 2012 года за 11 миллионов евро.
В текущем сезоне Ханданович провел 22 матча в Серии А, 5 поединков в Лиге Европы и 1 игру в Кубке Италии.