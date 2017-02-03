Англия

Форвард Арсенала Оливье Жиру и полузащитник команды Алекс Окслейд-Чемберлен рискуют пропустить важнейший матч с Челси.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции поведал наставник Канониров Арсен Венгер.

Участие обоих игроков в матче против Челси под вопросом, однако француз оптимистичен в этом вопросе.

"Сегодня Жиру и Окслейд-Чемберлен пройдут медицинские обследования, но я думаю, что они будут в порядке", — сказал Венгер.

Поединок между Арсеналом и Челси состоится завтра на Стэмфорд Бридж.