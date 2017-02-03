Форвард Арсенала Оливье Жиру и полузащитник команды Алекс Окслейд-Чемберлен рискуют пропустить важнейший матч с Челси.
АЛЕКС ОКСЛЕЙД-ЧЕМБЕРЛЕН, GETTY IMAGES
03 февраля 2017, 11:55
Об этом на сегодняшней пресс-конференции поведал наставник Канониров Арсен Венгер.
Участие обоих игроков в матче против Челси под вопросом, однако француз оптимистичен в этом вопросе.
"Сегодня Жиру и Окслейд-Чемберлен пройдут медицинские обследования, но я думаю, что они будут в порядке", — сказал Венгер.
Поединок между Арсеналом и Челси состоится завтра на Стэмфорд Бридж.