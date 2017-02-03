Англия

Форвард Сток Сити Саидо Бераино во время своих выступлений за Вест Бромвич был дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии.

Напомним, 20 января Бераино официально перешел из Вест Бромвича в Сток Сити.

О его дисквалификации сообщают ряд авторитетных британских изданий со ссылкой на слова главного тренера Сток Сити Марка Хьюза.

По информации изданий, Бераино был дисквалифицирован в начале сезона на 8 недель из-за проваленного теста на рекреационные наркотики.

"Сток Сити был четко осведомлен о проблемах Бераино и его восьминедельной дисквалификации. Мы знали об этом до оформления его трансфера. Мы проанализировали ситуацию и решили, что это не мешает переходу", — сказал Хьюз.

Уже завтра Бераино может сыграть против своей команды — в рамках 24-го тура АПЛ Сток Сити на выезде сразится с Вест Бромвичем.