Англия

Менеджер Арсенала Арсен Венгер отмечает высокую производительность центрального хавбека Нголо Канте в контексте скорой встречи против Пенсионеров.

Уже завтра состоится лондонское дерби между Арсеналом и Челси — к очному противостоянию, команды подошли в ранге третьей и первого коллективов турнирной таблицы. Канониры имеют в своем активе 47 набранных баллов, в то время, как у Челси на девять зачетных пунктов больше.

Главный тренер Канониров Арсен Венгер отметил важность завтрашнего противостояния с Пенсионерами, выделив их лидеров команды, в частности французского центрального хавбека Нголо Канте, который летом минувшего года пополнил ряды Аристократов, перейдя из стана действующего чемпиона Англии Лестера.

"Я наблюдал за их игрой против Ливерпуля (1:1), и нужно сказать, что Канте в той встрече отыграл просто колоссальную роль".

"Они заслуженно располагаются на вершине турнирной таблице. Диего Коста и Эден Азар вернулись к своей лучшей форме, поэтому нам стоит внимательно следить за этими исполнителями. Повторюсь, Нголо Канте в том матче отыграл просто превосходно".

"Да, я пытался приобрести Канте, когда он был сначала во Франции. а затем уже и в составе Лестера. К сожалению, у нас ничего не получилось", — резюмировал Арсен Венгер.

Напомним, что встреча между Арсеналом и Челси запланирована на завтра, начало игры в 14:30 по киевскому времени.