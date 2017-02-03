Англия

Испанский наставник Сорок уже этим летом может лишиться своей должности в коллективе Чемпионшипа.

Напомним, что в марте минувшего года, бывший наставник Ливерпуля, Челси и Реала Рафаэль Бенитес возглавил Ньюкасл, находившийся на тот момент в подвале турнирной таблицы АПЛ.

Доработав сезон, менеджер Сорок не сумел уберечь свой коллектив от вылета в Чемпионшип. Тем не менее, отправившись во второй по значимости дивизион Англии, руководство Ньюкасла приняло решение оставить Рафу на посту главного тренера.

Однако, как информирует издание Football Espana, уже этим летом Беритес может быть отправлен в отставку в связи с разногласиями с руководством Сорок — по словам менеджера, клуб не выполнил обещаний относительно приобретений футболистов в зимнее трансферное окно, чем определенно расстроил Рафу.

Напомним, что действующее соглашение Бенитеса с клубом рассчитано до лета 2019 года.

В текущем сезоне Ньюкасл, после 28 сыгранных туров, занимает в турнирной таблице вторую позицию, отставая лишь на один пункт от лидирующего в чемпионате Брайтона.