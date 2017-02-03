Англия

Football.ua подводит итоги недавно завершившегося зимнего трансферного периода в английской Премьер-лиге.

Затраты клубов АПЛ в недавно закрывшееся трансферное окно (257,9 миллионов евро) пропорционально увеличились по сравнению с предыдущими сезонами, но так и не дотянули до рекордного показателя сезона 2010/11 (около 265 миллионов). Уникальным же минувший январь стал в том, что впервые за долгое время английские клубы продали игроков на большую сумму (274 миллиона), чем приобрели. Во многом залогом положительного баланса представителей Туманного Альбиона стали щедрые китайцы, которые только за Оскара и Игало заплатили целых 83 миллиона.

Наиболее активными в плане покупок были клубы из нижней половины таблицы, хотя и далеко не все. Рядом с Кристал Пэлас (40,7 миллионов), Бернли (20,9), Халлом (17,8) и Миддлсбро (14,2), которые не жалели денег, были Сандерленд и Борнмут, не потратившие ни копейки (за исключением аренд).

Слегка удивила пассивность представителей первой шестерки, которые умудрились обойтись без приобретений, если не считать уже давно известного трансфера Габриэля Жезуса в Ман Сити. Впрочем, это в большей мере говорит о грамотных летних тратах данных клубов и, как следствие, отсутствии необходимости зимнего усиления, чем о целенаправленной скупости.

Самый дорогой трансфер

Габриэль Жезус: из Палмейраса в Ман Сити за 32 миллиона евро

Пусть о переходе в стан Горожан молодой бразильской звезды было известно еще прошлым летом, но по факту он прибыл в Англию именно текущей зимой. На Родине о Жезусе давно отзываются в восторженных тонах, ставя на один уровень с Неймаром, и не зря – в свои 19 лет Габриэль успел стать чемпионом и обладателем Кубка Бразилии с Палмейрасом, выиграть золото Олимпиады и забить 5 голов в 6-ти матчах в основном составе Селесао.

В Англии у Жезуса есть все шансы продолжить удачно складывающуюся карьеру. Габриэль приходит в команду, где помимо Агуэро попросту нет чистокровного центрфорварда (Ихеаначо и Нолито не тянут на эту роль по манере игры), а если учитывать подверженность Куна к травмам и дисквалификациям, то ситуация для бразильца выглядит и вовсе идеальной. С той средней линией, которая сейчас есть в распоряжении у Гвардиолы, Жезусу по силам уже до лета достигнуть двухзначной отметки по забитым мячам.

Самые активные клубы на рынке

Кристал Пэлас – потрачено 40,7 миллионов евро

Провальный сезон и смена тренера ожидаемо привела к активности Орлов на зимнем трансферном рынке. Руководство Пэлас назначило с недавних пор скандального Аллардайса, который является известным специалистом по сохранению прописки в элите. Биг Сэм пригласил хорошо знакомого ван Аанхолта (11,8) на проблемную позицию слева в защите, из Ливерпуля прибыл не так давно игравший в сборной Франции Сахо, а в среднюю линию — Шлупп (13,8) и Миливоевич (12,8). Суммы, уплаченные за двоих последних, выглядят неоправданно высокими, но в нынешних финансовых реалиях Англии уже никого не удивляют. По идее, с таким усилением и столь опытным менеджером Орлы вылететь не должны.

Халл – 7 новых игроков

Из-за перманентного нахождения в зоне вылета и прихода нового тренера Тигры нуждались в усилении не меньше, чем Пэлас, но по сравнению с лондонцами египетские владельцы Халла не горели желанием разбрасываться деньгами, поэтому куплено было лишь 2 футболиста, а остальные 5 перебрались на правах аренды. Многие из новичков команды Марку Силвы попросту засиделись в запасе других команд (Ндиайе, Раноккья, Эвандро) или же по какой-то причине не подошли более сильным коллективам (Ниассе, Маркович), хотя есть и такие, кто был приглашены действительно по спортивному принципу (Гросицки, Элабдуллауи). В целом трансферная политика Тигров выглядит спорно, но по первым матчам португальца в кресле менеджера новичка АПЛ заметно, что у него есть интересные идеи и он знает, как правильно использовать имеющийся материал.

Самые пассивные клубы на рынке: Тоттенхэм, Ливерпуль, МЮ, Челси, Борнмут

Жозе Моуриньо прямо заявил, что зимой его команда не будет искать усиления. Тоттенхэм с Челси, похоже, и не планировали покупать в январе, сконцентрировавшись на сохранении игроков, а Ливерпуль и без того слишком расточительно провел лето, поэтому был не готов тратить зимой. В скромности Борнмута нет ничего удивительного, ведь Вишни спокойно идут в середине таблицы и вскоре должны обеспечить себе прописку в элите. В данный перечень не попали Сандерленд, не потративший ни копейки, но все же усилившийся тремя игроками (взяв в аренду Овьедо с Гибсоном и бесплатно подписав Лескотта), и Арсенал, который удивил, купив защитника из 6-го по рангу английского дивизиона за 40 тысяч фунтов.

Топ-5 внутренних трансферов

5. Робби Брэди: Норвич – Бернли (15,1 миллионов евро)

В прошлом сезоне ирландец был одним из двух лучших (другой – Редмонд) игроков Канареек, поэтому весьма удивительно было наблюдать, что он вместе с командой отправился в Чемпионшип, а не остался в АПЛ, уровню которой однозначно соответствует. Во втором по рангу английском дивизионе Брэди ожидаемо не затерялся и таки дождался повышения – Бернли не пожалел 15-ти миллионов евро за 25-летнего хавбека. Вне всяких сомнений Робби способен застолбить место в стартовом составе команды Шона Дайча с первых же матчей и в долгосрочной перспективе стать стержневым игроком Бордовых.

4. Патрик ван Аанхолт: Сандерленд – Кристал Пэлас (11,8 млн)

За исключением Дефо, 26-летний голландец был сильнейшим игроком Черных котов, так что его уход стал одновременно огромной потерей для Сандерленда и отличным приобретением для Орлов. Также не стоит забывать, что данным трансфером лондонцы существенно ослабили прямого конкурента. В остальном же переход ван Аанхолта немного удивил после приобретения Шлуппа, который точно так же идеально подходит для тактики с 3-мя центрбеками, которую в последнее время решил использовать Аллардайс. Впрочем, самого Патрика это волновать не должно, ведь в силу своего уровня у него куда больше шансов стабильно выходить в стартовом составе, чем у ганца.

3. Жозе Фонте: Саутгемптон – Вест Хэм (9,2 млн)

Опытный португалец ни один сезон был стрежневым игроком обороны Святых, но ближе к нынешней зиме между ним и клубом возникли разногласия по срокам нового соглашения. Ситуацией воспользовались Молотобойцы, предложив 9 миллионов, устроившие Саутгемптон, и контракт, оказавшийся по душе самому Фонте. Нет сомнений, что в Вест Хэме 33-летний центрбек будет основным, как и в Сотоне, поэтому для игрока ровным счетом ничего не изменится. Что касается самих лондонцев, то для них Жозе, между прочим являющийся действующим чемпионом Европы, призван стать панацеей в условиях длительного отсутствия Огбонны.

2. Роберт Снодграсс: Халл – Вест Хэм (12 млн)

29-летний хавбек был куплен на замену Пайе, причем во многом схож с французом по игровым характеристикам — по позиции на поле, результативности и умении исполнять штрафные. В текущем сезоне Снодграсс был сильнейшим игроком Тигров во всех показателях креативности: голы (7), результативные передачи (3), количество созданных шансов (45) и ударов (39). В целом, нынче шотландец находится на пике своей карьеры, поэтому практически нет сомнений, что он заиграет в Вест Хэме и насколько это возможно компенсирует потерю Пайе.

1. Морган Шнейдерлен: МЮ – Эвертон (22,9 млн)

Юнайтед приобретал француза в качестве одного из лучших опорников Премьер-лиги, но заиграть на Олд Траффорд в полную силу ему не удалось по ряду причин. Самой главной из них стал Жозе Моуриньо, который попросту не видел в Шнейдерлене важного игрока. Трансфер Моргана стал удачным решением для всех сторон: манкунианцы практически отбили потраченные на него деньги, Эвертон получил мощное усиление в лице игрока, способности которого прекрасно известны нынешнему тренеру Ирисок, а сам Шнейдерлен теперь имеет возможность реанимировать карьеру в благоприятных условиях.

Топ-5 входящих трансферов

5. Лука Миливоевич: Олимпиакос – Кристал Пэлас (12,8 млн)

До января текущего календарного года карьера серба была весьма неприметной, хотя ему удавалось добывать трофеи везде, где он играл (Греция, Сербия, Бельгия). Теперь же Миливоевич получил аванс в виде перехода в Премьер-лигу, хотя внушительная сумма трансфера, безусловно, будет оказывать на него дополнительное давление. С другой стороны, сейчас у Орлов нет безоговорочно основного опорника, поэтому 25-летний хавбек имеет все шансы ним стать.

4. Мбайе Ньянг: Милан – Уотфорд (аренда)

Несмотря на то, что Ньянгу лишь 22 года, он уже на протяжении 5-ти с половиной сезонов выступает в элитных дивизионах Италии и Франции, причем играет достаточно регулярно. При этом выйти на качественно новый уровень ему никак не удается. Возможно, потолок игрока увидел Винченцо Монтелла и отпустил его в Англию. Как бы там ни было, а Шершни осторожно подошли к переходу молодого француза, взяв его в аренду до конца сезона на выгодных условиях: только если Ньянг забьет 10 голов в АПЛ, то Уотфорд обязан будет его приобрести, а при любых других раскладах англичане сами будут решать, стоит ли выкупать Ньянга. Судя по позиции, где Маццарри собирается использовать Мбайе, более вероятен второй вариант.

3. Уилфрид Ндиди: Генк – Лестер (17,6 млн)

С минувшего лета Лисы открыли сезон охоты за "новым Канте", сначала попытавшись заменить француза его соотечественником — Менди. Но частые травмы не позволили Нампали сыграть даже на своем привычном уровне, не говоря уже о планке, которую установил фантастический Нголо. Поиски продолжились, и уже к открытию январского трансферного окна Лестер договорился о приобретении Ндиди. 20-летний хавбек пусть и выглядит очень перспективным и интересным приобретением на проблемную для команды Раньери позицию, но стоит откровенного дорого. Очевидно, что это произошло из-за крайней необходимости, но ведь на рынке было немало подходящих опытных кандидатов по гораздо более приемлемой цене.

2. Маноло Габбьядини: Саутгемптон – Наполи (17 млн)

Понятно, что нынче у Святых проблемы с линией атаки из-за серьезной травмы Остина, но переход 25-летнего итальянца вызвал очень много вопросов. Во-первых, Габбьядини не является чистокровным наконечником, как Чарли, и не обладает его габаритами, во-вторых, Маноло проигрывал конкуренцию в Наполи, являясь игроком запаса, и, наконец, в-третьих, слыл он хоть и талантливым форвардом, но даже в итальянских середняках не особенно впечатлял результативностью, разве что за исключением Сампдории, да и то с оговорками. Сумма, уплаченная за Габбьядини, выглядит сильно завышенной даже для нынешних финансово мощных англичан. Единственное, что говорит в пользу данного перехода – Саутгемптон крайне редко ошибается при покупках.

1. Габриэль Жезус: Палмейрас – Ман Сити (32 млн)

Самым серьезным входящим трансфером в Англии стал переход молодого бразильца, о котором упоминалось выше. Жезус уже успел войти в историю Горожан, так как в дебютном матче в рамках АПЛ, проведенном ним с первых минут, он записал на свой счет забитый мяч и результативную передачу, став первым игроком Ман Сити, кому удалось подобное. Конечно, делать глобальные выводы сейчас не стоит, но первое впечатление Габриэль сложил о себе очень сильное.

Топ-5 исходящих трансферов

5. Бранислав Иванович: Челси – Зенит (свободный агент)

Лучшие годы своей карьеры 32-летний серб провел в синей футболке. 377 матчей и 34 гола за 8 с половиной сезонов в составе Челси навсегда вписали имя Ивановича на видное место в истории клуба. За последний сезон Бранислав слегка сдал, что тонко уловил Антонио Конте, под руководством которого он был лишь игроком ближайшего резерва. Высокий уровень Ивановича наверняка позволил бы ему еще 1-2 года достойно поиграть в АПЛ в составе того же Вест Бромвича, который ним интересовался, но сербский универсал принял решение перебраться к Мирче Луческу в Зенит, причем Челси в знак уважения к ветерану отпустил его бесплатно за полгода до окончания контракта. Все стороны сделки от этого только выиграли: Синие разгрузили зарплатную ведомость, сам Бранислав теперь будет получать гораздо больше игровой практики, а его новый клуб усилился настоящей звездой.

4. Одион Игало: Уотфорд – Чанчунь Ятай (23,3 млн)

Если в прошлом сезоне (особенно в первой его половине) результативность Игало впечатляла (37 матчей в АПЛ и 16 голов), то теперь лишь разочаровывает – 18 игр и лишь 1 точный удар. Год назад 20 миллионов евро казались адекватной ценой за регулярно забивавшего форварда, а нынче за него и половины той суммы никто не предложил бы, разумеется, кроме китайцев. Остается лишь стоя аплодировать Шершням, которые умудрились за столь серьезную сумму избавиться от игрока на спаде, забившего за 13 последних месяцев целых 4 гола.

3.Мемфис Депай: МЮ – Лион (16 млн)

Полтора года назад голландец перебирался в Юнайтед с длинным шлейфом авансов и комплиментов, сравнением с Криштиану Роналду и званием одного из лучших молодых игроков Нидерландов, но на деле вышел пшик. Ссоры с Луи ван Гаалом, проблемы с лишним весом и, похоже, завышенная самооценка (уже в первых матчах в составе манкунианцев Депай отбирал у всех мяч при розыгрыше штрафных) ожидаемо вылились в небольшое количество игровой практики. Моуриньо хоть и не конфликтовал с Мемфисом, но не захотел возиться с воспитанием талантливого, но проблемного вингера, что не удивительно, ведь сеу Жозе нужен результат здесь и сейчас. Депай же стал играть еще меньше, поэтому переход в Лион стал для него отличным решением.

2.Оскар: Челси – Шанхай СИПГ (60 млн)

Рекордным трансфером зимы не только в Англии, а и во всем мире стал переход Оскара в Китай. В случае с бразильцем руководство Челси проявило себя просто блестяще, умудрившись выручить за неподходящего Антонио Конте и, как следствие, сидящего в запасе игрока целых 60 миллионов. Лондонцы практически вдвойне покрыли расходы на трансфер 25-летнего хавбека, который был приобретен летом 2012 года за 32 миллиона. Тогда Оскара называли одной из главных бразильских надежд, но в последние годы его карьера шла по нисходящей, так что, возможно именно поэтому он решил подзаработать в Поднебесной.

1.Димитри Пайе: Вест Хэм – Марсель (29,3 млн)

Трансферная сага имени Пайе успела благополучно завершиться до конца января для всех ее участников, хотя изначально казалось, что ситуация тупиковая. Димитри по семейным обстоятельствам сильно хотел вернуться в Марсель, а у Вест Хэма были на него большие планы. Француз решил устроить бойкот клубу, требуя своей продажи, попутно разозлив поклонников Молотобойцев вопиющим неуважением. В данной ситуации лучшим решением был уход Пайе и лондонцы сумели его осуществить, умерив свои финансовые аппетиты. Благо, предложение Марселя было не таким уж и маленьким, а также вдвое компенсировало сумму, за которую Вест Хэм покупал игрока. В прошлом сезоне Димитри стал одним из самых ярких игроков чемпионата и успешно выступил на Евро, так что АПЛ однозначно потеряла из-за его ухода, но в любом случае это бы случилось рано или поздно.

Общий итог

Несмотря на всю свою финансовую мощь, подавляющее большинство топ-клубов Премьер-лиги пассивно провели январское трансферное окно. Причины для этого были, ведь никто из грандов до зимы не провалился, да и прошлым летом они прилично усилились, поэтому старались действовать финансово рационально и без суеты. Активностью ожидаемо отличались представители зоны вылета или нижней половины таблицы, хотя и далеко не все.

Что действительно впечатлило, так это умение англичан продавать, хотя, конечно же, без сумасшедшей щедрости китайцев общая картина выглядела бы не так эффектно. В целом же возникло ощущение, что клубы АПЛ преимущественно застыли в ожидании лета, когда, похоже, и развернется настоящая трансферная буря.

Алексей Ледовской, Football.ua