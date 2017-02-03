Англия

Ян Эйр, проработавший на протяжении десяти лет исполнительным директором мерсисайдцев, покидает свой пост ради работы в Мюнхен-1860.

Ян Эйр, который вот уже около десяти лет трудился во благо Красных, решил покинуть свою должность ради работы в качестве генерального директора немецкого клуба Мюнхен-1860.

Ранее сообщалось, что Эйр намерен уходить из Ливерпуля в конце сезоне, однако по информации издания Sky Sports, Ян решил расторгнуть контракт с руководством Красных на три месяца раньше. После такого изменения в иерархии мерсисайдцев, Билли Хоган теперь назначен коммерческим и управляющим директором клуба, Энди Хьюз становится главным операционным директором, в то время как Майкл Эдвардс будет исполнять обязанности спортивного директора Ливерпуля.

За десятилетнее правление клубом, Ян Эйр отыграл ключевую роль в осуществлении перепланировка стадиона Энфилд, а также сумел восстановить финансовую, коммерческую и операционную структура клуба.

Что касается нового места работы Яна, то отныне, он будет трудится во благо клуба, который на данный момент выступает во второй Бундеслиге — Мюнхен-1860.

"Я с нетерпением жду этого вызова. Я не сомневаюсь в том, что в ближайшее время мы вернемся в Бундеслигу", — прокомментировал свое новое назначение Ян Эйр официальному сайту Мюнхен-1860.