Англия

Наставник Черных котов Дэвид Мойес настаивает на высокой производительности главного бомбардира команды Джермейна Дефо, а потому желает, чтобы партнеры по команде немного чаще обеспечивали его мячом в играх АПЛ.

Джермейн Дефо на данный момент является лучшим бомбардиром команды — на его счету 12 мячей в 23-х играх в чемпионате. Эти показатели делают игрока Сандерленда шестым голеодором АПЛ.

Тем не менее, данная статистика форварда сборной Англии не спасает пока Сандерленд в текущем розыгрыше чемпионата Англии — после 23-х игр, Черные коты расположились на последней строчке турнирной таблицы АПЛ, в активе подопечных Дэвида Мойеса лишь 16 набранных баллов. До спасительной 17-й строчки, на которой находится Суонси, Сандерленд отделяет пять пунктов.

Как информирует издание Sky Sports, главный тренер команды Дэвид Мойес дал указание своим подопечным, как можно чаще обеспечивать Дефо мячами вблизи чужих ворот. По его мнению, эта затея поможет Сандерленду избежать понижения в классе, так как Джермейн определенно сможет реализовывать в полной мере предоставленные ему возможности.

В январе, Черные коты получили 15-миллионное предложение от Вест Хэма относительно возможной покупки Джермейна Дефо. Однако, как выяснилось позднее, даже такая цена не заставила руководство Черных котов отпустить своего лучшего игрока в коллективе.

"Было много шума в начале трансферного окна относительно продажи Дефо, но мы все здесь знали, что он имеет жизненно важное значение для всех нас. Мы должны немного чаще доставлять мяч в сторону, где располагается Джермейн. Это поможет нам избежать возможной катастрофы, а именно, понижения в классе", — резюмировал менеджер Сандерленда.