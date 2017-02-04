Англия

14:30, Лондон, Стэмфорд Бридж. Прямая трансляция на телеканале Футбол 1.

Даже самые оптимистичные болельщики Синих вряд ли могли предположить, что после крупного поражения от Арсенала (0:3), случившегося 24 сентября прошлого года, их любимцы выдадут одну из лучших серий в своей новейшей истории, включившую в себя 15 побед и 1 ничью в 17-ти следующих матчах. Канониры же с тех пор выступали в своем привычном стиле – не без ярких побед, но и с неожиданными провалами, поэтому закономерно отстают от Челси на целых 9 очков после 23-х туров.

Не далее как на этой неделе команда Венгера могла воспользоваться непростым выездом лидера на Анфилд Роуд (1:1), но в итоге наоборот умудрилась увеличить отставание на 1 пункт, сенсационно уступив дома Уотфорду (1:2). Ко всему прочему Арсенал в той встрече лишился из-за травмы Рэмси, что в нынешних условиях (травма Касорлы и участие в африканском первенстве Эльнени) выглядит очень серьезной проблемой.

По ходу игры с Шершнями опорную зону пришлось закрывать Оксейлду-Чемберлену и чтобы оценить успешность его действий, лучше всего взглянуть на итоговый результат. Впрочем, деваться мсье Арсену некуда, поэтому номинальный вингер будет вновь задействован в центре поля. Есть вопросы по готовности Жиру, так что не исключено возвращение на острие атаки Санчеса и выход в старте Уолкотта. Еще одним изменением должно стать появление в основе Бельерина, так как Паулиста не самым лучшим образом смотрится справа в защите, о чем не устает напоминать.

Кадровая ситуация в стане Синих продолжает быть мечтой для любого менеджера – в распоряжении Конте находятся абсолютно все игроки. Ожидать серьезных изменений от итальянца не стоит – для этого попросту нет причин. Возможен лишь выход Педро вместо Виллиана, учитывая, как активно испанец вошел в игру в поединке с Ливерпулем, но это, как говорится, на усмотрение тренера.

В своем нынешнем состоянии Челси выглядит фаворитом даже без учета проблем Канониров в центре поля, а с ними – и подавно. Также нельзя не отметить, что у Синих за плечами серия из 8-ми побед кряду на Стэмфорд Бридж, так что если Конте хочет отомстить за унижение на Эмирейтс, то сейчас для этого самое время.

Ориентировочные составы

Челси: Куртуа – Аспиликуэта, Давид Луис, Кэхилл – Мозес, Матич, Канте, Алонсо – Педро, Диего Коста, Азар

Арсенал: Чех – Бельерин, Мустафи, Косельни, Монреаль – Кокелен, Окслейд-Чемберлен – Уолкотт, Езил, Ивоби – Санчес

Не сыграют: Касорла, Дебюши, Рэмси, Эльнени (все – Арсенал)

Под вопросом: Окслейд-Чемберлен, Жиру (оба – Арсенал)

Дисквалификации: Джака (Арсенал)

Слова

Антонио Конте, менеджер Челси:

"Поражение на Эмирейтс кажется далеким, но о нем важно помнить. Тогда мы сыграли плохо, уступив со счетом 0:3 по итогам первого тайма. Но с тех пор наша игра изменилась. Сейчас мы хотим показать хороший футбол и постараемся победить. Я смотрел матч Арсенала против Уотфорда. Итоговый результат не всегда отражает реальную картину на поле. Канонирам просто не повезло, поскольку у них было много возможностей забить и выиграть в той встрече".

Арсен Венгер, менеджер Арсенала:

"На данный момент у нас есть небольшие проблемы в центре поля. Но я думаю, что в команде достаточно игроков, способных качественно закрыть данную позицию. Это и Рейне-Аделайде и, конечно же, Мэйтленд-Найлз, и Окслейд-Чемберлен. Также Ивоби может играть там. В первой игре мы показали, что можем победить Челси, так что теперь нам нужно сыграть на том же уровне".

Интересные факты:

- Арсена Венгер уступил в 4-х последних матчах кряду на Стэмфорд Бридж в рамках АПЛ и лишь на Олд Траффорд в его пассиве более длительная серия поражений (5 раз);



- В первом тайме поединка первого круга Арсенал забил больше голов (3), чем в 9-ти предыдущих встречах с Челси в Премьер-лиге;

- В последних 3-х матчах данных соперников на арене Челси удалили 3-х игроков Канониров (Паулиста, Касорла, Гиббз).

прогноз 2:0

Алексей Ледовской, Football.ua