Англия

Полузащитник Челси Сеск Фабрегас заявил, что рад играть рядом с Диего Костой, а также вспомнил форвардов, в частности их специфику игры, с которыми ему доводилось выступать.

Фабрегас и Коста одновременно перебрались на Стэмфорд Бридж из чемпионата Испании. В Челси у игроков сложились хорошие отношения. Именно в матче с Арсеналом в октябре 2014 года Сеск Фабрегас отдал великолепную длинную передачу на ход Диего Косте, который убежал от защитников Канониров и отправил мяч в сетку.

"Разумеется, Диего был очень важным игроком для Челси и Атлетико в последние 5–6 лет, он является одним из лучших нападающих в мире", — сказал Фабрегас в интервью Челси-ТВ.

"У нас с Диего фантастическое взаимопонимание, не только на поле, но в жизни. Я считаю его своим другом, он отличный парень. Мне нравится играть в одной команде с настоящими победителями, и Коста, определенно, относится к числу таких игроков. Если с ним удается наладить взаимопонимание на поле, он будет реализовывать практически каждую твою голевую передачу. Это просто фантастика".

"Мы играли друг против друга в чемпионате Испании, но по-настоящему не были знакомы. Я помню наш совместный дебют, когда мы впервые начали налаживать взаимопонимание на поле и организовали гол".

Любая встреча с Арсеналом, который Синие примут уже сегодня на Стэмфорд Бридж, является для Фабрегаса особенным событием, поскольку испанец провел до переезда в Барселону 8 лет в клубе.

Сеск рассуждает о способностях некоторых нападающих, с которыми он играл в Челси и в Арсенале.

"Тебе приходится подстраиваться под стиль игры нападающего твоей команды, потому что кто-то быстрее двигается, кто-то любит получать мяч прямо в ноги, кто-то любит совершать резкие рывки, когда ты находишься в атакующей тройке".

"Нападающие вроде Диего Косты предпочитают длинные передачи, и за последние два с половиной сезона иногда я отдавал на него передачи со своей половины поля. Это очень длинные забросы, и Диего крайне быстрый и сильный нападающий, поэтому к такой игре приходится привыкать".

"Играть с Диего Костой или Тьерри Анри — не одно и то же, что и, скажем, Давидом Вильей или Эдуардо, с которым я выступал за Арсенал. Они играют на грани офсайда и любят резкие ускорения, поэтому, возможно, ты должен играть, располагаясь ближе к ним".

"С Костой, Ван Перси, Адебайором и Тьерри ты можешь играть, располагаясь ближе к своим воротам, и знать, что в любой момент у тебя появится возможность сделать острую передачу в атаку", — резюмировал Фабрегас.