Англия

Главный тренер Горожан Хосеп Гвардиола поразмышлял о воскресенье матче команды, в котором Ман Сити примет Суонси в рамках 24-го тура АПЛ.

Наставник Горожан подтвердил на пресс-конференции, что новых травм в команде нет, и у него будет большой выбор состава на матч, который Хосеп считает одним из самых трудных до конца сезона 2016/17.

"Вчера все игроки тренировались без проблем. Сегодня мы проведём ещё одну тренировку и решим, кто будет выступать в воскресенье", — начал испанец.

"Игра Суонси Сити под руководством Пола Клемента произвела на меня большое впечатление. Я смотрел их матчи с Ливерпулем и Саутгемптоном. Нам нужно найти способ эффективного нападения, что непросто! Когда я смотрю игру Суонси, то вижу почерк Клемента-тренера".

"Его команда очень хорошо организована и не даёт соперникам простора для действий. Предстоит действительно трудный матч – один из труднейших до конца сезона".

"Сейчас хорошее время для Суонси: команда обыграла Саутгемптон и Ливерпуль — сильные коллективы".

Гвардиола также сообщил журналистам, что доволен первыми результатами Габриэла Жезуса в Манчестер Сити.

В среду нападающий забил дебютный гол в новой команде (победа над Вест Хэмом со счётом 4:0).

"Габриэлу только 19 лет, но он быстро адаптируется в Манчестере. Он занимается английским каждый день – такое отношение много значит для меня. Он хочет освоиться здесь как можно скорей. Жезус принял участие только в трёх матчах, но уже продемонстрировал свои лучшие качества", — резюмировал Гвардиола.