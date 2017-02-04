Англия

Главный тренер Лестера Клаудио Раньери уверен, что прошлогоднее чемпионство не дает ему никаких гарантий на посту тренера Лис.

В случае поражения от Манчестер Юнайтед действующий чемпион Лестер может оказаться в зоне вылета по итогам 24 туров.

В этом году Лисы еще не забивали в чемпионате Англии и выиграли лишь 2 из последних 14 игр в АПЛ.

Благодаря сенсационному чемпионству в прошлой кампании Раньери был признан лучшим тренером мира в 2016 году.

Тем не менее, Клаудио не считает себя неприкосновенным.

"Все возможно", — ответил итальянец на вопрос о том, могут ли его уволить.

"Прошлый сезон был совершенно иным. Каждое решение рефери, каждый удар в каркас ворот оканчивался голом, мы забивали с первого же удара, противники упускали моменты, в наши ворота не было пенальти, а в чужие – были".

"Все не так, но мы должны сражаться ради себя".

Завтра Лестер ожидает встреча с МЮ, 8 февраля – встреча в Кубке Англии с Дерби и поединок против конкурента в борьбе за выживание Суонси в АПЛ 12 февраля.