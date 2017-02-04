Англия

Защитник Лацио Стефан де Врей может летом пополнить ряды Манчестер Юнайтед.

Ожидается, что летом де Врей уйдет в "большой" клуб из Лацио.

Футболист, которому завтра исполнится 25 лет, перешел в Лацио в 2014 году из Фейенорда за 7 млн евро.

Il Messaggero сообщает, что скорее всего голландец продолжит карьеру в Манчестер Юнайтед. Манкунианцы якобы достигли устной договоренности о трансфере игрока за 35 млн евро.

Ранее также писали об интересе со стороны Челси и Милана.

На счету де Врея уже есть 30 матчей за сборную Нидерландов, в которых он отметился 3 голами.