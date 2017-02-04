Англия

Вратарь Душан Куцяк присоединился к гданьской Легии на правах свободного агента.

31-летний словак перешел в Халл Сити перед началом нынешнего сезона из варшавской Легии. Однако за это время Душан сыграл за Тигров только 1 матч – против Экзетера во втором раунде Кубка Лиги.

Тренеры Халла делали ставку на Элдин Якуповича и Дэвида Маршалла, поэтому у Куцяка практически не было шансов проявить себя в Англии. Это уже вторая попытка Душана заиграть на Туманном Альбионе – в 2005 году он числился в Вест Хэме, но так и не сыграл там ни одного матча.

31-летний голкипер с 2006 года вызывается под знамена сборной Словакии, за которую успел наиграть 10 матчей.