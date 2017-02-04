Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо заявил, что пока что не все игроки клуба нацелены на победу в каждом матче.

Моуриньо принял МЮ перед началом нынешнего сезона.

"Я знал игроков не очень хорошо, когда пришел в команду. Я не знал, что некоторым нужно время, чтобы приспособиться к этому давлению – необходимости побеждать в каждом матче. Это должно быть частью твоей натуры, ты должен играть на победу и чувствовать за это ответственность", — заявил Моуриньо.

"Такие вещи сами собой разумеются. Но не для некоторых парней. Им нужно время, чтобы выйти из зоны комфорта".

"Я считаю, очень хороший способ сделать это – бороться во всех турнирах, что мы и делаем. Такие вещи помогают".

В финале Кубка Лиги манкунианцы сыграют с Саутгемптоном, в 5-м раунде Кубка Англии – против Блэкберна, в 1/16 финала Лиги Европы – против Сент-Этьена. В чемпионате после 23 туров Красные Дьяволы занимают 6-е место, уступая по 4 пункта Ман Сити и Ливерпулю, по 5 – Арсеналу и Тоттенхэму и 14 – Челси.