Англия

Защитник Челси Джон Терри надеется продолжить выступления за Синих.

Легенда Челси Фрэнк Лампард на днях объявил о завершении карьеры. Его многолетний партнер Джон Терри планирует еще немного поиграть. Отметим, что Лампарду 38 лет, а Терри на два года младше.

"Я в полном порядке, но могу ли я играть каждую неделю? Нужно адаптироваться к тому, что я становлюсь старше", — цитирует Терри Sky Sports.

"Нахожусь в отличном состоянии и чувствую себя великолепно, но нынешние игроки просто фантастичны. Очень рад за лидирующий в чемпионате Челси".

"Я понимаю, что становлюсь старше, и лучшие годы уходят. Тем не менее, могу поиграть еще пару лет, по крайней мере".

"Всегда хотел руководить. Нужно проверить себя еще раз", — заявил Джон.