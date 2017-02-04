Защитник Челси Джон Терри надеется продолжить выступления за Синих.
фото - Илья Хохлов, Football.ua
04 февраля 2017, 13:32
Легенда Челси Фрэнк Лампард на днях объявил о завершении карьеры. Его многолетний партнер Джон Терри планирует еще немного поиграть. Отметим, что Лампарду 38 лет, а Терри на два года младше.
"Я в полном порядке, но могу ли я играть каждую неделю? Нужно адаптироваться к тому, что я становлюсь старше", — цитирует Терри Sky Sports.
"Нахожусь в отличном состоянии и чувствую себя великолепно, но нынешние игроки просто фантастичны. Очень рад за лидирующий в чемпионате Челси".
"Я понимаю, что становлюсь старше, и лучшие годы уходят. Тем не менее, могу поиграть еще пару лет, по крайней мере".
"Всегда хотел руководить. Нужно проверить себя еще раз", — заявил Джон.