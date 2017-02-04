Англия

Football.ua предлагает вашему вниманию превью сегодняшних матчей 23-го тура текущего розыгрыша английской Премьер-лиги.

Халл – Ливерпуль

17:00, Кингстон Коммуникейшн

Прямая трансляция на телеканале Футбол 1

Последние результаты Красных вряд ли могут устраивать Клоппа – 6 очков в 5-ти предыдущих турах. С одной стороны, по занимаемой позиции Тигры выглядят вполне удобоваримым соперником для Ливерпуля, но с другой, после прихода Марку Силвы зачастую создают проблемы даже номинально более сильным оппонентам.

Длинный список травмированных у Халла никак не уменьшился, собственно, как и у мерсисайдцев отсутствуют те же, что и туром ранее. Но от Клоппа ожидают кадровых изменений, поскольку его команде нужно прервать неудачную серию, так что вполне вероятен выход Мане вместо Джана и возвращение к более атакующей модели игры.

Не сыграют: Хенриксен, Одубаджо, Кин, Мэйсон, Дэвис, Маркович, Эльмохамади – Ингз, Груйич, Эджариа

Интересные факты:

- Джеймс Милнер забил 1 гол и отдал 5 результативных передач в 6-ти последних матчах против Халла в АПЛ;

- В текущем сезоне в направлении ворот Халла было нанесено 138 ударов, что является 2-м показателем после Сандерленда (144);

- Ливерпуль – самая бьющая команда лиги (143 удара).

Кристал Пэлас – Сандерленд

17:00, Селхерст Парк

В минувшем туре Орлы прервали серию из 8-ми матчей без побед, а подопечные Мойеса хоть и не выиграли, но достойно провели поединок с Тоттенхэмом, выстояв ничью. Для обеих команд очная встреча является отличным шансом разжиться очками, которые нынче нужны им как воздух.

В составе Черных котов сегодня вполне могут дебютировать Овьедо и Гибсон, особенно это касается первого, ведь позиция левого бека выглядит проблемной после ухода ван Аанхолта. У Пэлас также ожидается первое появление Миливоевича. В исполнении данных соперников стоит ожидать применения тактики с 3-мя центрбеками – при такой расстановке и Сандерленд, и Пэлас выглядят куда более надежно.

Не сыграют: Суаре, Дж.Бентеке, Уикэм, Манданда, Шлупп – Макнэйр, Каттермол, Уотмор, Кирххофф, Пикфорд, Аничебе

Дисквалификации: Джилободжи (Сандерленд)

Интересные факты:

- Джермейн Дефо забил 4 гола в 5-ти предыдущих матчах против Пэлас в АПЛ;

- Кристиан Бентеке отличился 4 раза в 3-х поединках Премьер-лиги против Черных котов.

Эвертон – Борнмут

17:00, Гудисон Парк

В 6-ти последних турах Ириски не проигрывали, набрав 14 очков, что резко контрастирует с результатами команды Эдди Хау – 2 пункта в 4-х предыдущих встречах. Ситуация для Вишен усугубляется еще одним серьезным повреждением их основного форварда – Каллума Уилсона. Самое обидное для Борнмута, что оно случилось сразу после закрытия трансферного окна, поэтому теперь команде придется обходиться далеко не самыми выдающимися внутренними резервами.

Еще одной серьезной потерей Вишен является травма Дэнэлса. Заменяющий его Брэд Смит выглядит не так убедительно, как Чарли, а особенно это касается подключений в атаку. У Эвертона новых повреждений нет, более того, уже готов играть Гуйе, так что однозначно займет одну из позиций в опорной зоне. В своей нынешней форме подопечные Кумана должны без проблем взять 3 очка в данной встрече.

Не сыграют: Боласи, Калверт-Левин, Бешич, Пеннингтон – Уилсон, Дэниэлс

Интересные факты:

- На данном этапе Эвертон набрал в домашних матчах лишь на 1 пункт меньше (22), чем за весь прошлый сезон;

- Во всех 3-х матчах на Гудисон Парк, когда в стартовом составе выходил Том Дэвис, Ириски побеждали с общей разницей мячей 10:0.

Саутгемптон – Вест Хэм

17:00, Сент-Мери Стэдиум

После окончательного вердикта по травме ван Дейка (3 месяца простоя) в перспективы Святых занять место в первой десятке верится с трудом – голландец является сильнейшим игроком нынешнего Сотона. Небольшой отдушиной для Пюэля стало возвращение к тренировкам Родригеса и Уорд-Прауса, что добавит французу вариативности при выборе стартового состава. Также в основе может оказаться новичок Саутгемптона Маноло Габбьядини.

Длинный список травмированных игроков уже стал привычным явлением для Билича. В распоряжение хорвата поступил Куяте, вернувшийся из Африки, и теперь он должен занять законное место в стартовом составе. С интересом ожидается возвращение на Сент-Мери Фонте, еще недавно носившего капитанскую повязку местной команды, а теперь получившего шанс доказать руководству Святых, что они зря не согласились предлагать ему долгосрочный контракт.

Не сыграют: Пье, Таргетт, Остин, Маккарти, ван Дейк – Огбонна, Тере, Сако, Масуаку, Арбелоа, Айю

Интересные факты:

- Вирджил ван Дейк имеет лучший показатель выигранных воздушных единоборств (более 100) в Премьер-лиге (75%);

- Только Сэм Воукс имеет более высокий показатель по количеству воздушных единоборств (19,2) в среднем за матч, чем Энди Кэрролл (18,5).

Уотфорд – Бернли

17:00, Викирейдж Роуд

Сегодня в составе Шершней может дебютировать Сарате, а также после дисквалификации на свое привычное место слева в обороне вернется Холебас. Уотфорд наверняка будет окрылен успехом в матче на Эмирейтс, но для команд подобного уровня обычно после громких выстрелов следует сильная отдача, которая выливается в потерю очков.

Впрочем, подопечным Маццарри нужно будет очень постараться, чтобы не обыграть Бернли, который лишь раз в текущем сезоне не проиграл в гостях. Тем более, у команды Дайча возникли кадровые проблемы в опорной зоне, где травмированы Дефур и Марни, так что приобретение Вествуда стало очень уместным. Сегодня ожидается дебют рекордного новичка Бордовых Робби Брэди, причем сразу в стартовом составе.

Не сыграют: Перейра, Амрабат, Пантилимон – Марни, Дефур

Под вопросом: Кабаселье (Уотфорд)

Интересные факты:

- Трой Дини забивал в каждом из 3-х матчей против Бернли на Викирейдж Роуд;

- Том Клеверли отдавал результативные передачи в 2-х поединках кряду АПЛ, но ни разу в карьере не делал это в 3-х играх подряд.

Вест Бромвич – Сток

17:00, Хоторнс

Перед матчем с Гончарами у команды Пьюлиса одна потеря, но очень серьезная – Эванс, без которого оборона Дроздов выглядит менее надежно. Это выглядит особенно большой неприятностью для Вест Брома, так как нынче линия нападения Стока находится в прекрасной форме.

С интересом ожидается возвращение на Хоторнс скандального Бераино. Конечно, ждать в старте его не стоит из-за результативности Крауча, но свои 15-20 минут игрового времени он точно получит. А вот кого там точно не будет, так это Шакири – швейцарца продолжают донимать мелкие, но регулярные травмы.

Не сыграют: Эванс, Уилсон – Айрленд, Камерон, Батленд, Уолтерс, Шакири, Собхи

Интересные факты:

- Питер Крауч забил 4 гола в 5-ти последних матчах АПЛ, после ни одного точного удара в 21-м предыдущим;

- Арнаутович забил 19 мячей и отдал 21 результативную передачу с момента дебюта в Премьер-лиге, что на 11 результативных действий больше, чем любой другой игрок Гончаров на аналогичном отрезке.

Тоттенхэм – Миддлсбро

19:30, Уайт Харт Лейн

Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

После эффектной победной серии Шпоры слегка выдохлись, что особенно проявилось в игре минувшего тура с Сандерлендом, где им не хватило разнообразия и настойчивости для забитого мяча. Впрочем, зачастую в домашних встречах они побеждают даже не на максимальных оборотах, а Речники в этом плане выглядят идеальным соперником, поскольку нынче находятся не в лучшей форме.

До последнего момента был вопрос по поводу готовности Роуз, но теперь стало известно, что сыграть он так и не сможет, поэтому слева в обороне выйдет Дэвис. Также вернется после болезни Льорис, из-за чего не играл с Черными котами, а в остальном состав Тоттенхэма будет подобным поединку на Стэдиум оф Лайт. Каранка не сможет рассчитывать на травмированных Френда и Рамиреса, зато в Лондон отправился с командой Чеймберс и вполне может выйти в основе.

Не сыграют: Вертонген, Нкуду, Триппьер, Роуз, Ламела – Френд, Рамирес

Интересные факты:

- Харри Кейн забивал 22-м из 24-х командам, против которых играл, но еще не расписывался в воротах Речников.

Алексей Ледовской, Football.ua