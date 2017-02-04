Англия

Полузащитник Сассуоло Грегуар Дефрель получил повреждение.

"Грегуар пропустит матч с Грифонами из-за проблем с коленом, с которыми играет уже долгое время", — заявил тренер неро-верди Эусебио Ди Франческо.

"Мы решили дать ему отдохнуть, чтобы он сосредоточился на лечении и полностью восстановился", — добавил итальянский специалист.

В текущем сезоне Дефрель провел 30 матчей во всех турнирах в составе Сассуоло и забил 10 голов.

Матч между Дженоа и неро-верди состоится завтра, в 16:00 по киевскому времени.