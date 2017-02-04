Англия

Защитник Лестера Роберт Хут считает, что его команде нужно больше трудиться, чтобы справиться с трудностями.

Чемпионы в этом сезоне ведут борьбу за выживание. От зоны вылета Лис отделяет 2 очка.

"Большая часть команды играет здесь еще с момента, когда мы были на дне таблицы. Мы знаем, как справиться с разочарованием", — цитирует Хута Sky Sports.

"Мы должны молча делать свою работу. Всей команде нужно собраться и работать немного больше. Тогда мы будем забивать голы".

"Каждую неделю мы делаем те же вещи. Мы не ищем оправданий, нам просто нужно больше работать", — заявил немец.