Англия

Аутсайдер нынешнего сезона Премьер-лиги — Халл Сити сумел забить два безответных мяча в ворота амбициозной команды Юргена Клоппа.

В данный момент Халл Сити находится в очень незавидном турнирном положении. Чтобы избежать вылета в Чемпионшип, Тиграм необходимо набирать очки вне зависимости от соперника, потому выездной матч против них не сулил Ливерпулю легкой прогулки.

С первых минут матча Красные ринулись в атаку и попытались шокировать хозяев быстрым голом, однако высокие скорости и интенсивная игра не принесли подопечным Клоппа никакого результата, так как перед штрафной площадью соперника они демонстрировали полную безыдейность. В течение всего первого тайма футболисты Халла легко сводили на нет любые атакующие потуги соперника, при этом пытаясь эффективно использовать контратаки.

К сороковой минуте матча обе команды не создали ни одного действительно опасного момента, несмотря на высокий темп игры и боевитый настрой. И когда уже казалось, что до перерыва мы голов не увидим, Халл заработал право на первый в матче угловой. Высокая подача нашла в штрафной площади голову Магуайра, который набросил мяч во вратарскую площадь Ливерпуля. Симон Миньоле попытался забрать круглого в руки, однако, оказавшись под прессингом, выронил снаряд прямо на ногу Альфреду Ндиайе, которые недолго думая пробил по фактически пустой рамке. 1:0 и весьма досадный для команды Клоппа гол в раздевалку.

Второй тайм начался с атак Ливерпуля, которые были все так же сумбурны и не особо опасны. В основном Красные использовали фланговые навесы, с которыми без особых трудностей справлялись защитники Халла. Реализовать стандартные положения у ворот соперника Ливерпулю также не удавалось. Если Тигры свой единственный угловой в матче реализовали, то гости из Энфилда 15 раз безуспешно подавали от углового флажка.

Несколько опасных моментов для того, чтобы забить, Красные все же имели. Неплохой шанс упустил Коутиньо, который с нескольких метров не сумел попасть в ворота ударом левой ногой. Пару раз выручил вратарь Халла Якупович, у которого сегодня откровенно шла игра.

Халл же получил свой шанс добить соперника на 84 минуте. Вышедший на замену Ниассе получил длинную передачу со своей половины поля от Раноккьи, и, убежав на свидание с голкипером, ловко переиграл Миньоле.

Данный гол расставил все точки над "і" в отчетном поединке. После него Ливерпуль уже выглядел обреченно, хоть и пытался идти в атаку в компенсированное арбитром время.

В конечном итоге Халл добыл важнейшую победу со счетом 2:0, набрав 20 очков и обозначив свои намерения бороться за прописку в Премьер-лиге. Ливерпуль же в очередной раз потерял очки там, где этого можно было и избежать.

Халл Сити – Ливерпуль 2:0

Голы: Ндиайе, 44, Ниассе, 84

Халл Сити: Якупович – Элабделлауи, Доусон, Магуайр, Робертсон – Гросицки (Мейлер, 79), Ндиае, Хаддлстоун, Клукас, Эвандро (Таймон) – А. Эрнандес (Ниассе, 65)

Ливерпуль: Миньоле – Клайн, Матип, Лейва, Милнер (Морено) – Лаллана (Ориги), Хендерсон, Джан (Старридж, 67) – Мане, Фирмино, Коутиньо.

Предупреждения: Магуайр, 27, Таймон, 74 – Милнер, 40