Англия

Главный тренер Челси Антонио Конте прокомментировал самый спорный эпизод матча своей команды и Арсенала (3:1).

Сегодня Синие в родных стенах одолели Арсенал со счетом 3:1. Массу разговоров вызвал первый гол хозяев.

Тогда Маркос Алонсо выиграл борьбу у Эктора Бельерина и головой переправил мяч в сетку. После этого эпизода Бельерин не смог продолжить игру и был заменен.

"В АПЛ такие голы всегда засчитываются. В борьбе за мяч Алонсо просто выпрыгнул выше Бельерина и смог реализовать момент", — сказал Конте на послематчевой пресс-конференции.

"Я удивлен, что в Англии говорят об ошибочности засчитанного гола. Возможно в Италии, это могло бы быть так, но здесь это правильное решение. В Англии постоянно возникают ситуации такого рода. Это нормально".

"Возможно, в другом чемпионате мы обсуждали бы этот момент, но сегодня говорить просто не о чем".