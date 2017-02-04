Англия

Наставник Арсенала Арсен Венгер поделился своими эмоциями после поединка с Челси (1:3).

Сегодня Арсенал на выезде уступил Челси со счетом 1:3. На послематчевой пресс-конференции наставник Канониров Арсен Венгер отметил силу Синих, а также прокомментировал спорный эпизод с первым взятием ворот.

"Гол Алонсо? Там был фол. Стопроцентный фол. Однако это не умаляет заслуг Челси", — сказал Венгер после финального свистка.

"Мы неплохо начали матч, однако не смогли реализовать свои моменты. Второй гол убил нас. Челси был лучше. Мы решили рисковать, однако соперник был хорошо организован и здорово сыграл на контратаках".

"Арсенал слишком часто терял мяч. В тех ситуациях нам не хватало зрелости и опыта. В индивидуальном плане некоторые футболисты показали далеко не лучший футбол, однако мы сражались до самого конца. Челси не проигрывает топ-клубам, а это — ключ к чемпионству".

После сегодняшней победы Челси оторвался от Арсенала на 12 баллов.