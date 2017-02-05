Англия

Football.ua предлагает вашему вниманию превью сегодняшних матчей 24-го тура текущего розыгрыша английской Премьер-лиги.

Ман Сити – Суонси

15:30, Этихад Стэдиум

Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

Горожан продолжает бросать в крайности: то разгромно уступят Эвертону (0:4), то с таким же запасом разгромят Вест Хэм (4:0). Впрочем, куда больше у Горожан побед, поэтому они и борются за самые высокие места. Лебеди же после прихода Клемента вовсю расправили крылья, добыв в последних турах 9 очков из 12-ти возможных, что даже больше, чем на аналогичном отрезке у команды Гваридола (7).

Помимо травмы Гюндогана у Сити новых потерь нет, но Пеп все равно внесет изменения в стартовый состав в силу своего тренерского подхода. Ожидается, что в основу вернется Агуэро, причем в пару к Жезусу – слишком уж эффективно сыграл бразилец против Молотобойцев. При таком раскладе Гвардиоле должен понадобиться еще один опорник, которым должен стать Фернандиньо. В данном случае жертвами ротации должны стать Стерлинг и Сане, поскольку позиции де Брайне и Силвы выглядят незыблемыми.

А вот Клемент вполне может в 3-й раз кряду выпустить один и тех же игроков с первых минут. Обычно тренеры не меняют то сочетание, которое дает результат. Что же касается отсутствующих, то у Лебедей такая же ситуация, как и у Сити – не будет лишь одного Монтеро.

Нет сомнений, что игра будет проходить с полным территориальным преимуществом Горожан – на этом строится их философия. Валлийцы же попытаются воспользоваться теми немногочисленными возможностями, что им предоставит небезгрешная оборона Сити. Безусловно, Лебеди могут удивить, но вряд ли на столь коротком отрезке им будет так же сопутствовать удача, как в игре с Ливерпулем.

Не сыграют: Гюндоган – Монтеро

Интересные факты:

- Горожане лишь раз уступили Суонси в 11-ти последних матчах Премьер-лиги, добыв 8 побед;

- Яя Туре забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи в 6-ти поединках АПЛ против Лебедей;

- Валлийцы проиграли во время всех 5-ти визитов на Этихад с общей разницей мячей 2:12.

прогноз 4:1

Лестер – Ман Юнайтед

18:00, Кинг Пауэр Стэдиум

Прямая трансляция на телеканале Футбол 2

В нынешнем календарном году Лисы еще не забивали в Премьер-лиге, добыв лишь 1 пункт в 4-х предыдущих турах, что в целом является очень слабым показателем, а особенно, для чемпиона. Несмотря на длительную серию без поражений в чемпионате, подопечные Моуриньо недалеко ушли, закончив вничью все 3 предыдущих встречи.

Для всех представителей Лестера африканское первенство завершилось, но Амартей только вчера играл с Буркина Фасо, поэтому физически не успеет вернуться в Англию. Также итальянский менеджер не сможет рассчитывать на Слимани и Ульоа, что опять же делает его выбор в передней линии весьма ограниченным. У Юнайтед не будет играть лишь Джонс, так что вместе с Рохо в центре обороны появится либо Байлли, либо Смоллинг. Также не исключена смена левого вингера – вместо Рашфорда вполне может появиться Мартиаль.

В поединке первого круга подопечные Моуриньо просто раздавали действующего чемпиона еще до перерыва. Данный сценарий вряд ли повторится на Кинг Пауэр, но в фаворитизме Красных дьяволов сомнений нет, так что если они потеряют очки, то это будет расцениваться как сенсация. Для Юнайтед куда большим препятствием выглядит слабая реализация, чем сам соперник.

Не сыграют: Слимани, Ульоа – Джонс

Интересные факты:

- Лестер выиграл лишь однажды в течение 17-ти предыдущих матчей с Юнайтед во всех турнирах, уступив 13 раз;

- Данная встреча станет для Лис 2000-й в высших английских дивизионах, а на данный момент в их активе 642 победы, 526 ничьих и 831 поражение;

- После 23-х туров команда Раньери продемонстрировала худшую защиту титула в истории английского футбола.

прогноз 0:2

Алексей Ледовской, Football.ua