Несмотря на обилие моментов, команда Маурисио Почеттино сумела поразить ворота соперника лишь один раз благодаря 11-метровому удару.
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04 февраля 2017, 21:22
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Тоттенхэм – Миддлсбро 1:0
Голы: Кейн, 58 (п)
Тоттенхэм: Льорис – Уокер, Альдервейрелд, Дайер, Дэвис – Дембеле, Ваньяма, Сон (Сиссоко, 81), Алли (Уинкс, 88), Эриксен — Кейн
Миддлсбро: Вальдес – Эспиноса, Чемберс, Гибсон, Фабио – де Роон, Клейтон, Форшоу (Гедиура, 62), А. Траоре (Бэмфорд, 80), Даунинг (Стуани, 62) — Негредо
Предупреждения: Де Роон, 39