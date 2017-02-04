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Тоттенхэм – Миддлсбро 1:0

Голы: Кейн, 58 (п)

Тоттенхэм: Льорис – Уокер, Альдервейрелд, Дайер, Дэвис – Дембеле, Ваньяма, Сон (Сиссоко, 81), Алли (Уинкс, 88), Эриксен — Кейн

Миддлсбро: Вальдес – Эспиноса, Чемберс, Гибсон, Фабио – де Роон, Клейтон, Форшоу (Гедиура, 62), А. Траоре (Бэмфорд, 80), Даунинг (Стуани, 62) — Негредо

Предупреждения: Де Роон, 39