Англия

Наставник Челси Антонио Конте поделился своими эмоциями после поединка с Арсеналом (3:1).

В начале пресс-конференции Конте сразу же опровергнул мнение о том, что Челси после победы над Арсеналом практически оформил чемпионство.

"Впереди еще 14 игр, в которых можно набрать 42 очка. Естественно, сегодня мы одержали важную победу над конкурентом в борьбе за титул", — начал итальянец.

"Арсенал продемонстрировал, что он является великой командой с классными игроками. Если играть с таким соперником без должной организации, мастерства и страсти, без желания работать вместе как в атаке, так и в обороне, то победить будет очень сложно".

"Сегодня нам очень помогла великолепная атмосфера на трибунах. Я рад, что мы можем демонстрировать своим болельщикам футбол столь высокого уровня. Сегодня мы празднуем победу, но уже завтра начинаем готовиться к следующей встрече с Бернли, который очень опасен на своем поле".

"Чемпионат не закончился сегодня. Чтобы воплотить свою мечту в жизнь, мы должны еще очень много работать".

На данный момент Челси с 59-ю очками возглавляет турнирную таблицу АПЛ. Отставание от ближайшего соперника — Тоттенхэма — составляет 9 баллов.