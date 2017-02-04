Англия

Главный тренер Эвертона Рональд Куман поделился своими эмоциями после поединка с Борнмутом (6:3).

Сегодня Эвертон в родных стенах феерично разобрался с Борнмутом — 6:3. Покер на свой счет записал форвард команды Ромелу Лукаку, а еще по голу в актив занесли полузащитники Джеймс Маккарти и Росс Баркли.

"Результат матча нельзя назвать нормальным. Получился просто сумасшедший поединок! Обе команды на протяжении матча меняли структуру игры, так что на поле получился тактический бой. Соперник доставил нам много проблем", — сказал Куман после матча.

"Лукаку сегодня доказал, что является одним из лучших финишеров в мире. Умение завершать момент — одно из его лучших качеств. Мы должны поддержать Ромелу, чтобы он продолжил в том же духе. Сегодня Лукаку был невероятен, но я не удивлен этому, потому что вижу его труды на тренировках".

"Эвертон все ближе к первой шестерке. У нас есть уверенность в своих силах, но до конца сезона нам предстоит проделать длинный путь. Если нам удастся продолжить играть так же, как и сегодня, то все возможно".

На данный момент Ириски с 40 баллами располагаются на 7-м месте в турнирной таблице АПЛ, отставая от шестого Манчестер Юнайтед на два пункта, однако манкунианцы свой матч 24-го тура проведут завтра.