Англия

Главный тренер Тоттенхэма Маурисио Почеттино верит, что Шпорам по силам отыграть 9-очковое отставание от Челси за 14 туров.

В 24-м туре Премьер-лиги Челси переиграл Арсенал 3:1, а Тоттенхэм скромно одолел Миддлсбро – 1:0. После этого именно Тоттенхэм стал главным преследователем команды Конте. Сейчас Шпоры уступают Аристократам 9 очков.

"В последние пару недель мы видели, как сложно забить, как сложно выигрывать матчи. Сейчас мы на втором месте, отстаем от Челси на 9 очков", — заявил Почеттино.

"Я доволен игрой команды. Мы находимся в той позиции, где сложно выигрывать матчи".

Арсен Венгер и Хосеп Гвардиола ранее говорили, что только сам Челси может упустить титул, однако Почеттино уверен, что Тоттенхэм ведет реальную борьбу за 1-е место.

"Это хорошо – устанавливать высокие стандарты. Так что я счастлив возложить на нас давление и сказать, что мы – настоящие претенденты на чемпионство".

"Мы – та команда, которая готова стать чемпионом. Понятно, что на таком уровне будет давление, но я с ним справляюсь очень хорошо".

В следующем туре Шпоры сыграют с Ливерпулем, а Челси – против Бернли.