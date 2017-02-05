Англия

Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп недоволен своей командой после 4 поражения в 5 последних матчах.

В нынешнем сезоне Ливерпуль даже некоторое время возглавлял турнирную таблицу, однако по итогам 24-го тура подопечные Юргена Клоппа могут покинуть пределы первой четверки.

Вчера Ливерпуль проиграл Халлу – за Тигров отличились Альфред Ндиайе и Умар Ниассе.

Ливерпуль еще не побеждал в чемпионате Англии в 2017 году.

"В целом мы сыграли против Халла не так, как нужно было бы. Наши выступления не должны быть похожими на вчерашнее", — сокрушается Клопп.

"Если бы мы весь матч проводили так, как играли вчера во втором тайме, то никто не мог бы с нами справиться. Но такая игра недопустима".

В случае, если Ман Сити не проиграет Суонси, Ливерпуль покинет пределы первой четверки. Более того, Ман Юнайтед может вплотную подобраться к команде Клоппа, если обыграет Лестер.