Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп недоволен своей командой после 4 поражения в 5 последних матчах.
Юрген Клопп, liverpoolfc.com
05 февраля 2017, 09:59
В нынешнем сезоне Ливерпуль даже некоторое время возглавлял турнирную таблицу, однако по итогам 24-го тура подопечные Юргена Клоппа могут покинуть пределы первой четверки.
Вчера Ливерпуль проиграл Халлу – за Тигров отличились Альфред Ндиайе и Умар Ниассе.
Ливерпуль еще не побеждал в чемпионате Англии в 2017 году.
"В целом мы сыграли против Халла не так, как нужно было бы. Наши выступления не должны быть похожими на вчерашнее", — сокрушается Клопп.
"Если бы мы весь матч проводили так, как играли вчера во втором тайме, то никто не мог бы с нами справиться. Но такая игра недопустима".
В случае, если Ман Сити не проиграет Суонси, Ливерпуль покинет пределы первой четверки. Более того, Ман Юнайтед может вплотную подобраться к команде Клоппа, если обыграет Лестер.