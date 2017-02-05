Англия

Главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо доволен игрой хавбека Майкла Каррика, однако возраст не на стороне футболиста.

Каррик в нынешнем сезоне сыграл в 11 матчах АПЛ за Красных Дьяволов. В июле Майклу исполнится 36 лет.

"Давайте будем честными. В игре Каррика много хорошего, но 5 лет из паспорта не выкинешь. Майклу уже не 30".

"В моем расположении есть этот игрок. Возможно, будет еще 1 сезон. Такова жизнь".

На данный момент манкунианцы занимают 6-е место в турнирной таблице.